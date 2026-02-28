◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」騎手は、レースで初めて馬とコンタクトを取り結果を出す仕事人タイプがいれば、調教からまたがり馬を作っていく職人かたぎもいる。美浦のベテラン松岡正海騎手（４１）は後者の代表で、「これが楽しくて仕事をしているんだ」と状態のジャッジをしてくれる。ときおり競走馬の身体的構造にまで及ぶ語り口は、記者の見識も広がる有意義な時間だ。現在、美浦に滞在している西の大御所・岩田