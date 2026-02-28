侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が２８日、チームバスで球場に到着し、バスから降りるとキャップを逆にかぶって“一番乗り”で球場に入った。さらに開場前、中日の練習中にグラウンドにもいち早く現れると、ベンチ前で待ち構えていた報道陣も騒然となった。大谷はユニホーム姿でキャッチボールを開始。一時、左翼フェンスにギリギリまで近づくと、ホームベース付近のＤｅＮＡ・高城俊人ブルペン捕手に投球モー