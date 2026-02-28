格闘技大会「BreakingDown」COOで、実業家・溝口勇児氏（41）が28日までに公式X（旧ツイッター）を更新し、日本の未来について危機感をにじませた。一部の実業家が「推し活」を報告していた件について、溝口氏は「業界の未来を左右する重い椅子に座っていながら、つまらないことで時間を消費し、推し活に全力を注ぐ姿を見ると、どうしても違和感を覚える。推し活を否定する気はないけど、責任ある人が戦うべき場所で戦わず、楽