◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン―中日（2026年2月28日バンテリンD）侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合・中日戦を前に、侍ジャパンが球場入り。到着したバスから一番乗りで球場入りしたのが大谷翔平投手だった。さらに、午後3時37分に選手の中で最初にグラウンドに登場。高城ブルペン捕手を相手に最長90メートルの遠投を含む、28球のキャッチボールを行った。その後は能見投手コーチ、村田