大久保公園の立ちんぼ事情を取材すると、毎度悪い意味で驚かされる。歌舞伎町バッティングセンターから近隣ブティックホテル周辺の「新・大久保公園」が想像以上であり、誰しもが堂々と売買を行っている状況で、内容は1ミリも変わっていない。建物の入り口ぴったりに立つか座るかして、待ち合わせのフリをして客を待つ。そして買い手も事情を知った上で金額交渉を行う。言い方は悪いが、彼らは実にしぶとい。むしろ、今ウ