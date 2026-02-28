◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第4節福島0―0（PK3―5）磐田（2026年2月28日ヤマハ）J3福島は28日、アウェー磐田戦に0―0のまま、90分間で決着がつかずにPK戦に突入。PK戦の末に3―5で敗れたが今季初の勝ち点1を獲得した。今季から加入したFW三浦知良（59）がベンチ入りも出番はなかった。前半0―0で迎えた後半、徐々にホームの磐田が主導権を握るも福島は善戦。得点を奪うことはできなかったが交代枠を5枚使いきり、後