フリースタイルスキーのワールドカップ（W杯）富山なんと大会第1日は28日、富山県南砺市のたいらスキー場でモーグル第6戦が行われ、女子はミラノ・コルティナ冬季五輪4位の冨高日向子が75.31点で自己最高の2位に入った。男子は五輪銅メダルの堀島行真が75.63点で3位だった。男子の藤村一慶が6位、藤木豪心が8位、西沢岳人が11位、島川拓也が13位、中原旺助が16位、川岡士真は21位、元野響は30位。マット・グレアム（オーストラ