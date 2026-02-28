元タレントの羽賀研二が２８日、不同意わいせつ容疑で２月１０日に沖縄県警に逮捕されてから初めてＳＮＳを更新した。知人からの「研さんお帰りです真実はひとつです解ってくれる人だけ解ればそれで良いと思っていますそんな事するわけないのは知っています」というメッセージをリポストする形で、インスタグラムのストーリーズを更新。「暖かいＭｅｓｓａｇｅ！信じてくれて本当に有難う御座います又、一歩一歩頑張っ