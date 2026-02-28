―［連載『孤独のファイナル弁当』］― 『孤独のグルメ』原作者で、弁当大好きな久住昌之が「人生最後に食べたい弁当」を追い求めるグルメエッセイ。今回『孤独のファイナル弁当』として取り上げるのは東海道新幹線に乗り込む前に買う『パン弁当』について。果たして、お味はいかに？◆孤独のファイナル弁当 vol.17 「東海道新幹線の新定番パン弁当」2025年も旅が多かった。東海道新幹線だけで10回（10往復）も乗った。振り返