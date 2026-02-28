27日、25-26シーズンのCLベスト16の抽選会が行われた。ストレートインでノックアウトステージへの進出を決めたペップ・グアルディオラ監督率いるマンチェスター・シティはレアル・マドリードとの対戦が決まった。近年このカードは恒例となっており、2012年まで一度も対戦のなかった両者だが、今回のカードで対戦数は17回にまで上る。今季はCLのリーグフェーズで一度対戦しており、その際は1-2でシティがアウェイでレアルを下してい