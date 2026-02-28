セリエAのナポリ時代にはリーグ優勝を経験し、個人でも得点王に輝くなど、素晴らしいパフォーマンスを披露していたヴィクター・オシムヘン。その後ナポリから移籍を希望し、レアル・マドリード、パリ・サンジェルマン、チェルシーといったクラブが獲得に手を挙げたが、思うように物事は進まず、宙ぶらりんの状態に。結局、新天地はトルコのガラタサライとなり、直近のCLユヴェントス戦ではゴールをゲット。チームのCLノックアウト