マンチェスター・ユナイテッドのアカデミーで育ち、トップチームでは10番を背負ったマーカス・ラッシュフォードだが、近年はユナイテッドを離れて他のクラブでプレイしている。今季はバルセロナで所属しており、公式戦34試合で10ゴール13アシストを記録している。ユナイテッドからのレンタル移籍となっており、この契約には完全移籍に移行するオプションも存在している。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマー