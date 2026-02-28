ニューカッスルの指揮官エディ・ハウはイングランド代表FWアンソニー・ゴードンの去就について言及した。英『BBC』が報じている。2023年冬よりニューカッスルでプレイする同選手は今シーズンここまで公式戦38試合に出場し14ゴール5アシストを記録するなどチームの攻撃を牽引する一人として躍動している。これまでも度々移籍の噂が浮上してきたゴードンだが、今シーズン終了後の移籍市場での動きも注目を集め始めており、リヴァプー