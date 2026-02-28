◆練習試合巨人４―２サムスン（２８日・那覇）＝特別ルールで延長１１回まで＝巨人はサムスンとの練習試合に勝利し、対外試合３連勝。今季ＦＡ加入した松本剛外野手が移籍後初安打初打点をマークした。投げては４番手で登板した竹丸和幸投手がプロ最速１５０キロをマークして３回完全。新戦力が躍動した。松本剛は両軍無得点の３回２死一塁、実戦１１打席目で右前へ初安打。同点の５回２死二塁では三塁線を破る適時二塁打を