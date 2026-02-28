英競馬メディアのレーシングポスト電子版は２月２７日、２０２４年の愛チャンピオンＳの覇者のエコノミクス（牡、父ナイトオブサンダー）が５歳で死んだことを報じた。同馬は英国のウィリアム・ハガス厩舎から２３年１１月にデビュー。２戦目に初勝利を挙げると、２４年秋に日本からシンエンペラー（３着）が参戦したアイリッシュチャンピオンＳまで４連勝でＧ１初制覇を飾った。ゴール前で迫るオーギュストロダンを首差で退け