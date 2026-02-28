G3「オーシャンS」は7番人気のペアポルックス（牡5＝梅田、父キンシャサノキセキ）が最内を抜け出し1着。重賞初制覇となった。"オハコ"のイン強襲でパートナーを勝利へと導いた鞍上の岩田康誠（51）は昨年のシリウスS（ホウオウルーレット）以来、通算116回目の重賞勝ち。管理する梅田智之師（56）は2023年の小倉2歳S（アスクワンタイム）以来、通算9回目の重賞V。2着に5番人気レイピア、3着は1番人気のルガルが入り関西馬ワ