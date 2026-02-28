◆オープン戦広島―楽天（２８日・倉敷）広島のドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が“右打席でプロ１号”を放った。２―３の９回、楽天・藤井から右中間に飛び込む一発。広いマスカットスタジアムの最深部に飛び込む特大弾となった。１８日のロッテ戦（コザ）では左打席で“１２球団新人１号”を放っていた両打ちのスラッガー。右打席でもその才能を発揮した。