日本ハム、阪神などで活躍した糸井嘉男氏（44）が28日、大阪市内で育毛シャンプー「スカルプD」特設店舗の1日店長に就任し、日本ハム時代にチームメートだった中田翔氏（36）を招いてトークショーを行った。3月5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の話で盛り上がり、糸井氏はキーマンに前日の壮行試合、侍ジャパン―中日戦で特大3ランを放った阪神・佐藤輝明内野手（26）をあげた。糸井氏は「昨日のあれ、