2月28日、小倉競馬場で行われた3R・4歳上1勝クラス（ダ1000m）は、河原田菜々騎乗の7番人気、ミキノバカラ（牡4・栗東・大橋勇樹）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にキャンドルマス（牡5・栗東・小崎憲）、3着にプルミエールパス（牝5・栗東・河嶋宏樹）が入った。勝ちタイムは0:57.8（良）。1番人気で菊沢一樹騎乗、キャリーグレイス（牝4・栗東・寺島良）は4着、2番人気で丹内祐次騎乗、メイショウホダワラ（牝4・栗東・荒川義