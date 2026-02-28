元プロ野球選手の中田翔氏が、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で公開された動画に出演。「パワーはトップクラス」「えげつない打球」だと思うバッターについて語った。中田翔氏○「パワーはトップクラス」「えげつない打球」スタッフから「別の動画で拝見したんですけど、中田さんが『自分より飛ばす』と言って、鵜飼(航丞)さんの名前を挙げていた」と話題を振られると、中田氏は「そうですね。パ