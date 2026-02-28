2月28日、小倉競馬場で行われた2R・3歳未勝利（芝1200m）は、小林美駒騎乗の1番人気、ダブルチャレンジ（牝3・美浦・深山雅史）が勝利した。アタマ差の2着にヒッグスボソン（牡3・栗東・高橋義忠）、3着にメローネ（牝3・栗東・西園翔太）が入った。勝ちタイムは1:09.9（稍重）。2番人気で森田誠也騎乗、スッサンエア（牝3・栗東・河嶋宏樹）は、4着敗退。【小倉12R】小林美駒が本日の2勝目…ベルビースタローンで逃げ切る今年