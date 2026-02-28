【モデルプレス＝2026/02/28】DOMOTOの堂本光一が2月28日、都内で開催された『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』公開記念舞台挨拶に、声優の岡咲美保、泊明日菜、大西沙織、日向坂46の小坂菜緒、藤嶌果歩と共に出席。自身の年齢を勘違いしていたことを告白した。【写真】結婚発表の堂本光一「別人級」激変ビジュアル◆堂本光一「46歳だと思っていた」イベントでは、タイトルにちなみ「〇〇だった件」を発表すること