【モデルプレス＝2026/02/28】日向坂46の小坂菜緒と藤嶌果歩が2月28日、都内で開催された『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』公開記念舞台挨拶に、DOMOTOの堂本光一、声優の岡咲美保、泊明日菜、大西沙織と共に出席。絆が生まれた瞬間を明かした。◆小坂菜緒＆藤嶌果歩、アフレコ現場で絆深めるもともと『転生したらスライムだった件』の大ファンだという小坂は「