【モデルプレス＝2026/02/28】元タレントでクリエイターのおかもとまりが2月27日、自身のInstagramを更新。バスタオルを巻いた姿を公開した。【写真】36歳元タレント美女「セクシー」バスタオル身にまとう姿◆おかもとまり、バスタオル1枚ショット披露おかもとは「10年以上ぶりに温泉ロケ 温泉ソムリエの血が騒ぎました」とロケで群馬県の伊香保温泉を訪れたことを報告。アップにしたヘアスタイルで素肌にバスタオルを巻いた姿を公