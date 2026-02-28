ボーイズグループBTS側が、光化門（クァンファムン）広場での公演時間に関連して立場を明らかにした。2月28日、HYBEはBTSの光化門広場公演の時間に関する噂について、「ソウル市は光化門広場公演の時間を1時間に制限したことはない。公演時間はHYBEと（所属事務所）BIGHIT MUSICが決定したことだ」とコメントを発表した。【話題】特殊部隊も動員されるBTSの復活ライブこれは最近、ネットを通じて、ソウル市の行政規制によってBTSの