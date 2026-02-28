ラストデーに万感の白星だ。本日２８日を最後に騎手を引退し、調教師に転身する藤岡佑介騎手（３９）＝栗東・フリー＝が、土曜阪神１０ＲマーガレットＳ（芝１２００メートル）で２番人気のタマモイカロス（牡３歳、栗東・藤岡）に騎乗。後方からメンバー最速タイの上がり３Ｆ３３秒３の末脚で豪快に差し切り、父・健一師の管理馬でＪＲＡ通算１１１０勝目を飾った。その父・健一師は「理想的な競馬でした。状態も良かったです