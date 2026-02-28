女子プロレスのスターダムは28日、後楽園ホールで「STARDOMinKOURAKUEN2026Feb」を行った。メインはワンダー・オブ・スターダム王者の小波が初挑戦の妃南を18分38秒、ファイナルアンサーで仕留めて4度目の防衛に成功した。試合は小波が妃南の左腕を場外で鉄柱や椅子などで集中攻撃。妃南はSTFなどで反撃するが、左腕のロックが効かずに苦戦する。王者はジャンピングハイキックからのトライアングルランサーに捉えて絞