Image: ELECOM 転がらないだけでほぼスーツケース。旅行や出張で、衣類を真空パックすると持ち運びに便利ですよね。空気が抜ければ容量が増えるので、他の荷物より多く運べますから。しかし圧縮袋を別途用意する必要があり、あんまり安物だと破れて意味がないなんてことも…？ カバンに最初から真空パック機能が備わっていたら良いのに、と思っていたら、こんな商品が出ました。バッグで真空