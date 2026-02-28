中日との強化試合第2戦野球日本代表「侍ジャパン」は28日、中日との「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」を戦う。試合前練習では大谷翔平投手（ドジャース）が侍ジャパン一番乗りでグラウンドに姿を見せた。大谷や鈴木誠也外野手（カブス）らメジャーリーガーは名古屋での試合に出場しない予定。27日にはグラウンドでキャッチボールを行い、その後は鈴木、吉田正尚外野手（レッドソックス）らと同じ組でフリー打撃を実