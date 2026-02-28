鹿島アントラーズのエースが、待望の今季初ゴールを叩き込んだ。鹿島は２月28日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第４節で浦和レッズと敵地で対戦。序盤から激しい攻防が続くなか、チームは１−２とビハインドで前半を終えた。そして迎えた55分、右CKのチャンス。キッカー樋口雄太のボールに反応した鈴木優磨がゴール前へ鋭く飛び込み、ヘディングで強烈なシュートを叩き込み、試合を振り出しに戻した。 開幕