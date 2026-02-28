２８日、春闘が本格化していく中、連合広島が集会を開き３年連続で５％以上の賃上げをアピールしました。 広島市中区で開かれた連合広島の総決起集会には、傘下の労働組合員約２０００人が参加しました。 連合広島は、物価上昇が長期化し実質賃金が低下する中、生活安定のため５パーセント以上の賃上げを要求する方針を示しています。 ■連合広島 大野真人会長 「物価上昇を１％程度上まる賃金上昇をノルマとして