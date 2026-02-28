アメリカのトランプ大統領はAI=人工知能の軍事利用をめぐり、政府機関内で新興企業アンソロピック社の技術の利用を禁止しました。【映像】トランプ大統領のSNSアンソロピック社が開発したAI「クロード」について、アメリカの国防総省が、軍のあらゆる活動で利用を認めるよう要求したのに対し、アンソロピック社は26日、自社の倫理基準に抵触するとして拒否しました。ダリオ・アモデイCEOは声明で、人間が判断せずに敵を攻撃