ＭＢＳテレビ「痛快！明石家電視台」が２８日、３５周年ＳＰとして放送された。今回はお笑いタレントで作家、映画監督…と幅広く活躍する劇団ひとり（４９）がゲスト出演。父が国際線のパイロット、母が客室乗務員と紹介されると、司会の明石家さんまは「我々の憧れのカップルやな、機長とＣＡ」としみじみ。親の仕事の関係で、小２から５年まで「３年間」アラスカ州アンカレッジで暮らしたことが紹介された。アラスカ育ちだ