東京・大田区のアパートで火事があり、女性1人がけがをしました。「モバイルバッテリーから火が出た」ということです。【映像】現場の様子午前8時半ごろ、東京都大田区山王の2階建てアパートの一室から火が出ました。ポンプ車など20台以上が出動し、火はおよそ1時間後にほぼ消し止められましたが、室内のおよそ20平方メートルが焼けました。警視庁などによりますと、この火事で火元の部屋に住む20代の女性が煙を吸うなどし