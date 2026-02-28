関東甲信で春本番の陽気となる中山梨県甲府市の観光農園ではイチゴ狩りが最盛期を迎えています。【映像】イチゴを食べる子どもたちこちらの観光農園では、糖度が高く酸味が少ないことから子どもたちに人気の「あきひめ」やいまの時期が旬の「紅ほっぺ」などが楽しめます。天気の良い日が続き夜の気温も低かったため大粒の傾向だということです。（ANNニュース）