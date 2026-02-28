7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が28日、26歳の誕生日を迎えてインスタグラムの個人アカウントを開設した。またアイコンと初投稿した写真はKing ＆ Princeの永瀬廉が撮影したものだということも明かされた。【写真あり】永瀬廉が撮影した高橋恭平の初投稿ファッションも参考にすでに投稿された写真のうち、最初の投稿は自身の振り向きショットやメンバーとの集合ショットを公開。さらに「4枚目の写真はだ〜れだ！」と男