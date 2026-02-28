「国際交流試合、台湾・味全−日本ハム」（２８日、台北ドーム）日本ハム・新庄剛志監督が、台湾球界のレジェンドと交流した。試合前練習中に、味全の林智勝アシスタント打撃コーチとケージ裏で１０分以上。身ぶりを交えながら、打撃論議に花を咲かせた。林コーチは台湾プロ野球歴代最多の通算３０５本塁打を放ち、２０１６年シーズンには同史上初のトリプルスリーを達成。ＷＢＣ３大会で台湾代表に選出され、１３年の第３