フリースタイルスキーのワールドカップ（W杯）は28日、富山県南砺市でモーグル第6戦が行われ、女子で冨高日向子（多摩大ク）が2位に入った。男子はミラノ・コルティナ冬季五輪銅メダルの堀島行真（トヨタ自動車）が3位だった。