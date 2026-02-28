【エルサレム＝福島利之】イスラエルの国防省は２８日朝（現地時間）、イランへの先制攻撃を始めたと発表した。「イスラエルへの脅威を排除するため」としている。イスラエルでは、イランからのミサイル攻撃が予想されるとして、全土で特別非常事態が宣言された。エルサレムでは２８日朝、警戒を促す警報サイレンが街に響いた。爆発音、テヘラン大の近くでも【ドバイ＝吉形祐司】イスラエルが２８日、イランへの攻撃を発表し