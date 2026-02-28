北朝鮮メディアは金正恩総書記が党の幹部らに新型の狙撃銃を贈ったと報じました。娘のジュエ氏が射撃する様子も公開されています。【映像】娘のジュエ氏が射撃する様子28日付の朝鮮労働党の機関紙は金総書記が27日、主要幹部や軍指揮官に「新たに開発された」とする新型の狙撃銃を贈ったと報じています。金総書記は「この贈り物は絶対的な信頼の表れ」と述べ、幹部らとともに射撃をしたということです。合わせて公開された写