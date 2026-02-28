女子プロレスのスターダムは28日、後楽園ホールで「STARDOMinKOURAKUEN2026Feb」を行った。フワちゃんは師匠の葉月と組んで、Sareee、彩羽匠組と対戦。フワちゃんはプロレスを教えてもらった恩人のSareeeといきなり対戦する。いきなりSareeeが強烈な張り手を見舞う。フワちゃんもドロップキックなどで意地を見せる。しかし、Sareeeの強烈なエルボーに彩羽の蹴りに苦戦。フワちゃんが12分21秒、ダブルフットスタンプから