「フリースタイルスキー・モーグルＷ杯富山なんと大会」（２８日、南砺市たいら）男子モーグルが行われミラノ・コルティナ五輪男子モーグル銅メダルで、デュアルモーグル銀メダルの堀島行真（トヨタ自動車）は３位だった。堀島は決勝１回目で７６・２０点をマークし３位。２回目は７５・６３点と伸ばせなかった。日本選手では１８歳の藤村一慶（ＮＩＳＥＫＯＢ＆Ｊ）が決勝１回目に７７・７７点の好スコアをマークして首