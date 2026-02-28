モデルでタレントの「めるる」こと生見愛瑠が、春先取りのスタイルを披露した。生見は２８日、自身のインスタグラムで「最近大きめの鞄気になってます、可愛。」と記し、コーデショットをアップ。ブルーのシャツとジャケットにミニスカを合わせたさわやかなコーデで、美脚を披露した。この投稿にファンからは「えっ！めちゃめちゃいい」「美しすぎる」「ブルー新鮮で可愛、、」「めっちゃ脚がきれい」「女神だ！」「どタイプ