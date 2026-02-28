２月２８の中山９Ｒ・水仙賞（３歳１勝クラス・芝２２００メートル＝８頭立て）は、３番人気のノーブルサヴェージ（牡３歳、美浦・森一誠厩舎、父リオンディーズ）が、昇級戦を問題にせず新馬戦からの連勝を決めた。勝ち時計は２分１２秒７（良）。イベントホライズンが引っ張る２番手を追走。直線ではしぶとく脚を伸ばして、後方から早めに押し上げてきたブレットパスの追い上げをしのいだ。クリストフ・ルメール騎手は「跳び