◆練習試合ＤｅＮＡ２―０オーストラリア代表（２８日・横浜）ＷＢＣで日本と同じ１次ラウンドＣ組のオーストラリアがＤｅＮＡと練習試合を行い、０―２で敗れた。打線はＤｅＮＡの開幕ローテ候補の入江、石田裕ら３投手に対して３安打無得点に終わったが、投手陣は２大会連続出場となるエース格のオラフリンが２番手で３回をパーフェクトに抑えるなど計５安打２失点と安定感をみせた。２０００年に「ディンゴ」の登録名で