２月２８日で騎手を引退する藤岡佑介騎手＝栗東・フリー＝が、阪神１０Ｒ・マーガレットＳ・リステッド（芝１２００メートル＝９頭立て）で勝利した。父・藤岡健一調教師が管理するタマモイカロス（牡３歳、父デクラレーションオブウォー）とのコンビで、ＪＲＡ通算１１１０勝とした。勝ち時計は１分８秒０（良）。スタートを決めて７番手につけ、冷静に脚をためた。抜群の手応えで直線に向き、猛然とスパート。上がり３ハロン