小田急の“白いロマンスカー”として人気を博し、引退した車両が来月から展示・公開されるのを前に深夜の小田急線で珍しい輸送作戦が行われました。普段の列車では隠れる車輪や通路をむき出しにして、近づいてくるのは白い流線形のデザインが特徴のロマンスカー「VSE」です。箱根への観光特急として18年間活躍しましたが、老朽化のため2023年に引退しました。高い人気を博したことから先頭の展望車1両が神奈川県海老名市の「ロマン