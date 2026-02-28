菊川怜が２８日、読売テレビ「サタデーＬＩＶＥニュースジグザグに出演した。ＭＣの小沢征悦が「ほんと暖かくなってきたけど。例えば花粉とか、菊川さんどうですか」とコメントを求めた。菊川は「ああ、もう。私、毎年あって。ついに舌下免疫療法を去年の１０月くらいから始めて。どのくらい効き目があるのか検証したいと思っています」と笑顔で話した。舌下免疫療法とは、アレルギーの症状を緩和・改善するためにおこな