イスラエルの国防相が、イランに対して攻撃を行ったと表明しました。イランの首都テヘランの映像です。イラン国営メディアは、首都テヘランで3度の爆発があったと報じていますが、詳細については分っていません。イラン情勢をめぐっては、アメリカとイランが6日から核協議を再開しましたが、アメリカは合意に至らない場合は軍事攻撃を行う可能性を示唆していました。イスラエルは去年6月も、アメリカとイランの核協議が行われてい