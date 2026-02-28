「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋、侍ジャパン５−３中日」（２７日、バンテリンドーム）ドジャースの大谷翔平投手が試合前練習でフリー打撃を行い、侍ジャパンの選手、さらに中日の選手も見守った。大きな注目を集めた中、開始直後に左翼で行ったキャッチボールでもガン見する右腕がいた。それは中日・高橋宏斗投手。ランニングメニューの合間でボールを投じる大谷の姿をじっくりと観察。終了後には近寄って言